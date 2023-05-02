Лучицкий Александр Феликсов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лучицкий
- Имя
- Александр
- Отчество
- Феликсов
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66607. ЛУЧИЦКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ ФЕликсовъ. Мщ. в. и м. Коростышева, Радомысльск. у., 22 л., РД. въ д. Глибочкѣ, т. же в. и у.; — Кіевск. О. С., 4 п. 134, 135, 149 и 271 У., тюр. 2 м. Исп. 14 Іюля 907.
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