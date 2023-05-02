Леонтьев Василий Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леонтьев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42344. ЛЕОНТЬЕВЪ, ВАСИЛІЙ ИЛЬИНЪ (онъ же Поросенковъ). Мщ. г. Козмодемьянска, 37 л., рд. въ с. Шеменевкѣ, Воскресенск. в., Васильск. у.; — Казан. О. С. 121, 134, 135. 152, 13, 9, 1654 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С отъ 29 Сент. 906 г., арест. отд. 3 г. Исп. 23 Марта 907. | 902 46113 1655 У. | 97 36711 169 М. | 99 98111 1651 У. | 95 96504 1655 У.
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