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Осетров Маркел Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осетров
Имя
Маркел
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
7924. ОСЕТРОВ, МАРКЕЛ ИЛЬИЧ, 25 л. Гр. Керенск. у., в. и с. Знаменского; — Н. С. 8 уч. Керенск. у. Грабеж, лиш. св. 1½ г., по амн. от нак. освоб.

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