Алекпер-Оглы Кербалай-Меджид
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алекпер-Оглы
- Имя
- Кербалай-Меджид
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 391. АЛЕКПЕРЪ-ОГЛЫ, КЕРБАЛАЙ-МЕДЖИДЪ. Сс.-посел. Верхолен. у., Мансурск. в., 52 л., рд. въ г. Баку; — Бакин. О. С., 134, 135, 1 ч. 313 и 1454 У., 2 п. § ІІІ 437, 2 п. § ІІ 445 и 1 п. § ІІІ 467 У. о сс., одиночн. заключ. на 45 дн., съ. продолж. каторж. раб. безъ срока и содерж. въ отр. испыт. 10 л. Исп. 3 Дек. 908. | 98 83745 1454 У.
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