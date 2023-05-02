Зотов-Морозов Яков Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотов-Морозов Яков Александрович

Зотов-Морозов Яков Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зотов-Морозов
Имя
Яков
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
04 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
2572. ЗОТОВ-МОРОЗОВ, ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 27 л. Гр. Ряжск у., Ясиновск. в., с. Ольхова; — Н. С. 5 уч. Моршанск. у. Подлог, лиш. св. 10 м. Исп. 4 февр. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close