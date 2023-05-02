Зотов-Морозов Яков Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зотов-Морозов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 04 февраль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2572. ЗОТОВ-МОРОЗОВ, ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 27 л. Гр. Ряжск у., Ясиновск. в., с. Ольхова; — Н. С. 5 уч. Моршанск. у. Подлог, лиш. св. 10 м. Исп. 4 февр. 919.
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