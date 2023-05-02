Зеленый Никифор Артемьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зеленый
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Артемьев
- Дата исполнения приговора
- 04 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132864. ЗЕЛЕНЫЙ, НИКИФОРЪ АРТЕМЬЕВЪ. К. Невельск. у., Плоскевск. в., д. Шведовъ, 20 л.; — Невельск. У. С. 20 Іюня 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Авг. 909.
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