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Зеленый Никифор Артемьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зеленый
Имя
Никифор
Отчество
Артемьев
Дата исполнения приговора
04 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
132864. ЗЕЛЕНЫЙ, НИКИФОРЪ АРТЕМЬЕВЪ. К. Невельск. у., Плоскевск. в., д. Шведовъ, 20 л.; — Невельск. У. С. 20 Іюня 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Авг. 909.

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