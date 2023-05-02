Ойзер Мотко Дувидов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ойзер
- Имя
- Мотко
- Отчество
- Дувидов
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 325
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28371. ОЙЗЕРЪ, МОТКО (МОТЕЛЬ) ДУВИДОВЪ (онъ же Озуръ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. п. Малятъ, Вилен. у., 32 л., рд. въ г. Одессѣ; — Кишинев. О. С., 134, 135 и 1643 У., арест. отд. 2 г. Исп. 29 Дек. 908. | 906 38084 282 У. | 95 25888 169 М. | 905 25653 1655 У. | 95 4982 1647 У. | 900 101653 1655 У. | 93 29509 1655 У. | 98 51229 1655 У. | 91 125842 169 М. | 96 69983 1655 У. | 91 70861 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.