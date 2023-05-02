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Лайнанов Тохтор Урозаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лайнанов
Имя
Тохтор
Отчество
Урозаевич
Дата исполнения приговора
01 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 68
Источник
Скан
Оригинальная запись
2314. ЛАЙНАНОВ, ТОХТОР УРОЗАЕВИЧ, 44 л. Гр. Хумаринск. окр., аула Хурзук;— Н. С. 6 уч. І Карачаево-Черкесск. обл. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 1 мая 023.

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