Лайнанов Тохтор Урозаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лайнанов
- Имя
- Тохтор
- Отчество
- Урозаевич
- Дата исполнения приговора
- 01 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2314. ЛАЙНАНОВ, ТОХТОР УРОЗАЕВИЧ, 44 л. Гр. Хумаринск. окр., аула Хурзук;— Н. С. 6 уч. І Карачаево-Черкесск. обл. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 1 мая 023.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.