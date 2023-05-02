Гусаков Сергей Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусаков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 23 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2315. ГУСАКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 35 л., Харьковск. г., Изюмск. у., Черкасск. в., д. Бызбасовки. Н. С. 9 уч. Эхирит-Булагатск. аймака. Ст. 140, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 23/ІІ—24.
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