Миронов Михаил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Миронов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5386. Мироновъ, Михаилъ Васильевъ. К. Ростов. у., Нажеровск. в., д. Счастливки, 34 л., рд. въ г. Москвѣ; — Ярослав. О. С., 1 п. 58¹, 4 п. 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 8 Янв. 907. 901 99542 1643 У. | 96 42963 169 М. 97 30806 170 М.
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