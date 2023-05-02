Щенковский Михаил Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щенковский
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 371
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12324. ЩЕНКОВСКИЙ, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 32 л. Гр. Лухщанск. у., Солодовск. в., д. Тартайск; — Н. С. 1 отд. Моск.-Заставск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 17 июня 920.
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