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Дуванов Тимофей Ананьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дуванов
Имя
Тимофей
Отчество
Ананьевич
Дата исполнения приговора
22 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4146. ДУВАНОВ ТИМОФЕЙ АНАНЬЕВИЧ, 28 л., Рязанск. у., Затишьевск. в., д. Ялтиной. Рязанск. Губсуд. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 22 марта 923.

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