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Иванов Михаил Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Михаил
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
21 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
3985. ИВАНОВ, МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ. Гр. Бельск. у., Ахтырск. в., д. Анциферова; — Н. С. 2 уч. Бельск. у. Пьянство, лиш. св. 1½ г., по амн. пр. р. 1½ г. Исп. 21 мая 920.

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