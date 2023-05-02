Исаев Сергей Вуколов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исаев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Вуколов
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47094. ИСАЕВЪ, СЕРГѢЙ ВУКОЛОВЪ. К. Скопин. у., Чириковск. в., с. Покровскаго, 25 л.; — СПБ. Ст. М. С. 21 уч., 16 и 177 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 7 Марта, счит. ср. съ 14 Февр. 905.
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