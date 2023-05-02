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Исаев Сергей Вуколов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Исаев
Имя
Сергей
Отчество
Вуколов
Дата исполнения приговора
14 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
47094. ИСАЕВЪ, СЕРГѢЙ ВУКОЛОВЪ. К. Скопин. у., Чириковск. в., с. Покровскаго, 25 л.; — СПБ. Ст. М. С. 21 уч., 16 и 177 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 7 Марта, счит. ср. съ 14 Февр. 905.

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