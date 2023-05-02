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Александров Степан Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александров
Имя
Степан
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
25 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
100. АЛЕКСАНДРОВ, СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 л. Гр. Боровичск у., Кобожск. в., д. Ново-Демидовой; — Н. С. 12 уч. Боровичск. у. Грабеж и покуш. на убийство, лиш. полит. пр., лиш. св. 6 л. Исп. 25 февр. 919.

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