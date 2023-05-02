Архипов Федор Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44970. АРХИПОВЪ, ФЕДОРЪ НИКИФОровъ. Мщ. г. Ростова (на/Д.), 39 л.; — М. С. 1 уч. Ростов. (на/Д.) окр. (во 2 р.), 49 М., тюр. 1 м. Исп. 10 Іюня 904.
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