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Череповский Павел Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Череповский
Имя
Павел
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
21 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
Источник
Скан
Оригинальная запись
141143. ЧЕРЕПОВСКІЙ, ПАВЕЛЪ НИКИТИНЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. зашт. г. Богатаго, Обоянск. у., 48 л.; — У. Чл. О. С. по Обоянск. у., 977 У., тюр. 2 м. Исп. 21 Авг. 909. | 903 61277 1655 У.

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