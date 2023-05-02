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Цимляков Андрей Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цимляков
Имя
Андрей
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 382
Источник
Скан
Оригинальная запись
13093. ЦИМЛЯКОВ АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 20 л., Сев. Двинск. г., Вознесенско-Вохомск. у., Покровск. р., д. Афонинской. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. ст. 3 ч. 16, 180 п. «в», лиш. св. 3 г. П. в. в. с. 14/ХІІ—24.

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