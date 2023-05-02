Голосов Дмитрий Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голосов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144616. ГОЛОСОВЪ, ДМИТРІЙ АЛЕксандровъ. Лиш. ос. пр. лич. поч. гр. г. Углича, 35 л.; — Г. С. г. Ростова Ярослав. г., 6 п. 13, 169 и 170 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Іюля 909. | 906 76309 170¹ М. | 99 46900 1636 У. и 169 М. | 901 78832 170 М. | 93 62416 1656 У. и 169 М. | 900 62973 199 М.
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