Батин Моисей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батин
- Имя
- Моисей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45146. БАТИНЪ, МОИСЕЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Кокчетав. у., в. и с. Маріинскаго, 33 л., рд. Хвалын. у., Барановск. в., въ с. Гладьевкѣ; — М. С. 2 уч. Кокчетав. у., 2 п. 174 М., тюр. 20 дн. Исп. 18 Мая 905.
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