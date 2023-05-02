Костылев Илья Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Костылев
- Имя
- Илья
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 03 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6763. КОСТЫЛЕВ ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ, 17 л., Слободск, у., Маракулинск. в., д. Костыли, Вятск. Губсуд, Ст. 142, лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 5 л., Исп. 3 сент. 923.
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