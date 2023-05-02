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Костылев Илья Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костылев
Имя
Илья
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
6763. КОСТЫЛЕВ ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ, 17 л., Слободск, у., Маракулинск. в., д. Костыли, Вятск. Губсуд, Ст. 142, лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 5 л., Исп. 3 сент. 923.

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