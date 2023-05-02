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Федулов Иван Федулович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федулов
Имя
Иван
Отчество
Федулович
Дата исполнения приговора
17 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 367
Источник
Скан
Оригинальная запись
12569. ФЕДУЛОВ ИВАН ФЕДУЛОВИЧ, 45 л., Великолуцк у., Вязовск. в. Псковск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 Л. И пор. пр. 5 л. П. В. 3. с. 17/Ѵ—24.

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