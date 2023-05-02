Зайцев-Кононов Владимир Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцев-Кононов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4813. ЗАЙЦЕВ-КОНОНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 17 л., Подольск. у., Шабанцевск. в., д. Сырьевой. Московск. Губсуд. Ст. ст.95, 184 ч. 1, 220, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 сент. 923.
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