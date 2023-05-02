Басенков Иван Никаноров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасенков Иван Никаноров

Басенков Иван Никаноров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Басенков
Имя
Иван
Отчество
Никаноров
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
129909. БАСЕнКОВЪ, ИВАНЪ никаноровъ. К. Ефремов. у., в. и с. Замарайки, 32 л.; — З. Н. 5 уч. Ефремов. у. 18 Февр. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 28 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close