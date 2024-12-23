Киселев Василий Изотов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Изотов
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32232. КИСЕЛЕВЪ, ВАСИЛІЙ (ИВАНЪ) Изотовъ (Зотовъ) (онъ же Солохинъ и Солонинъ). К. Богородск. у., Теренинск. в., д. Щекутова, 26 л.; — Владимір. О. С. (въ 5 р.), 134, 135, 152 и 3 п. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 50486, арест. отд. 2 г. Исп. 31 Марта 905. | 902 44688 1617 У. | 92 81245 169 М. | 900 94411 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 77981 и 99 г. № 3165. | 95 11050 1643 У.
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