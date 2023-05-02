Ковригин Федор Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковригин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 166
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34756. КОВРИГИНЪ, ФЕДОРЪ ПЕТРОВЪ. К. Усманск. у., Мордовск. в., с. Калачиковъ, 28 л., рд. Козлов. у., въ сл. Градо-Стрѣлецкой; — Рязан. О. С., 114, 134, 135, 152, 9, 1651, 9 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 19451, гдѣ свѣд. о мѣстѣ приг. невѣрны, арест. отд. 2½ г. Исп. 16 Окт. 907. | 902 64766 1655 У. | 99 95974 1659¹ У. | 97 36096 1655 У. | 96 3032 169 М. | 95 50843 172 М.
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