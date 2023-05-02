Золотарев Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотарев Алексей Алексеевич

Золотарев Алексей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Золотарев
Имя
Алексей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
4982. ЗОЛОТАРЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 26 л., Ржевск. у., Погорельск. в. и п. Н. С. 7 уч. Ржевск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. 7 м. 19 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 28 сентября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.