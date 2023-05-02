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Огнев Николай Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Огнев
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7147. ОГНЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 20 л., Ржевск. у., Зубцовск. в., с. Палева. Н. С. 6 уч. Ржевск, у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 27 окт. 923.

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