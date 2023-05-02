Кошелев Иван Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кошелев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6886. КОШЕЛЕВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 53 л., Мосальск. у., Чертенск. в., д. Горохова, Н. С. 3 уч. г. Калуги, Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 4 дек. 923.
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