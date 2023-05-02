Шувалов Иван Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шувалов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8340. ШУВАЛОВ, ИВАН ПАВЛОВИЧ, 28 л. Гр. Малоярославецк. у., Угодско-Заводск. в., д. Михайловки; - Н. С. 2 уч. Малоярославецк. у. Вооруж. покуш. на кражу, лиш. св. 2½ г. Исп. 25 июля 919.
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