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Шувалов Иван Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шувалов
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
25 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
8340. ШУВАЛОВ, ИВАН ПАВЛОВИЧ, 28 л. Гр. Малоярославецк. у., Угодско-Заводск. в., д. Михайловки; - Н. С. 2 уч. Малоярославецк. у. Вооруж. покуш. на кражу, лиш. св. 2½ г. Исп. 25 июля 919.

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