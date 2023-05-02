Дмитриев Иван Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дмитриев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3935. ДМИТРИЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 20 л., Новоторжск. у., Поведск. в., с. Дубровки, б. Петроградск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 сент. 923.
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