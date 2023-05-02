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Дмитриев Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриев
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
3935. ДМИТРИЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 20 л., Новоторжск. у., Поведск. в., с. Дубровки, б. Петроградск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 сент. 923.

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