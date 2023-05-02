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Замятин Егор Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Замятин
Имя
Егор
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
4845. ЗАМЯТИН ЕГОР ТИМОФЕЕВИЧ, 28 л., Ковровск. у., Алексинск. в., д. Неверова. Н. С. 7 уч. Шуйск. у. Ст. ст. 141 и 191, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 26 окт. 923.

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