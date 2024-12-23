Разумнов Ефрем Романов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Разумнов
- Имя
- Ефрем
- Отчество
- Романов
- Дата исполнения приговора
- 01 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 371
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29697. РАЗУМНОВЪ, ЕФРЕМЪ РОМАНОВЪ. К. Тюкалинск. у., Сыропятск. в., пос. Ростовскаго, 47 л., рд. Мглинск. у., Краснорожск. в., въ д. Пьяный-Рогъ; — Омск. С. П., 4 п. 134, 13л. 1451, 1489, 1490 н 1492 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 1 Дек. 908. | 904 53379 1464 У.
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