Козка Димитрий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козка
- Имя
- Димитрий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- __ сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6135. КОЗКА ДИМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 20 л, Ейск. отд., Должанск. в. и ст., Н. С. 1 уч. Ейск. отд., Ст. 95, лиш. св. 2 г., Исп. в сентябре 923.
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