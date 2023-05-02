Балабуев Илья Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балабуев
- Имя
- Илья
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129802. БАЛАБУЕВЪ, ИЛЬЯ АНДРЕЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Канск. у., Тасѣевск. в., д. Хандальской, 42 л., рд. Новооскольск. у., Богородск. в., въ с. Коселевкѣ; — Красноярск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 22 Сент. 909. | 906 53722 1655 У. | 87 17782 169 М. | 98 84513 1655 У.
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