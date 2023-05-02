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Лыткин Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лыткин
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8385. ЛЫТКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 19 л., Устькуломск. у., Визябожск. в., с. Озел. Облсуд Коми. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 2 г. Исп. 20 ноября 923.

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