Орлов Сергей Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орлов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27356. ОРЛОВ, СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ, 27 л. Гр. Бельск. у., Городск. в.; — Н. С. 14 уч. Бельск. у. Убийство, лиш. св. 20 л., в т. ч. 5 л. условно, по амн. нак. замен. лиш. св. 5 л. и 15 л. условно. Исп. 2 марта 920.
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