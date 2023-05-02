Селюкин Василий Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Селюкин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28595. СЕЛЮКИН, ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 17 л. Гр. Городокск. у., Дубокрайск. в.; — Н. С. 6 уч. Городокск. у. Изнасилов., лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. на 6 м., с зач. 3 м. и 18 д. пр. з. Исп. 10 мая 920.
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