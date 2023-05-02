Малькова Александра Павлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малькова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Павлова
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96260. МАЛЬКОВА, АЛЕКСАНДРА ПАВлова (она же Шурка Доскина), 20 л. К. Угличск. у., Васильевск. в., д. Бровцова; — СПБ. О. С., 1 Марта 911, 140, 152¹, 1 и 3 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 5 м., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 16 Мая 911. | 909 149222 1647 У. | 904 89265 169 М. | 23 Мая 907 г. М. С. 3 уч. г. СПБ., 169 М., т. 3½ м.
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