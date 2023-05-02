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Бухарев Семен Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бухарев
Имя
Семен
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
30 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
130484. БУХАРЕВЪ, СЕМЕНЪ ИВАНОВЪ. К. Самар. г., Ставропольск. у., Старотепловск. в., д. Ново-Тепловки, 27 л.; — М. С. 6 уч. Читин. О. С., 13, 14, 169 и 170 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Іюня 909.

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