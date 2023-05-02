Бухарев Семен Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бухарев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130484. БУХАРЕВЪ, СЕМЕНЪ ИВАНОВЪ. К. Самар. г., Ставропольск. у., Старотепловск. в., д. Ново-Тепловки, 27 л.; — М. С. 6 уч. Читин. О. С., 13, 14, 169 и 170 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Іюня 909.
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