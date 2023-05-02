Павлюк Иван Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлюк
- Имя
- Иван
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 310
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106180. ПАВЛЮКЪ, ИВАНЪ ЯКОВЛЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ сс.-посел. Верхолен. у., Тотурск. в., 52 л., рд. Луцк. у., Щуринск. в., въ д. Невульнѣ; — Луцк. О. С., 272 и 1 ч. 313 У., 440, 2 п. 441. 4 П. ІІ § 445 и 2 п. ІІІ § 467 У. о сс., каторж. раб. 3 г. Исп. 31 ІЮЛЯ 909. 902 100010 1632 У. | 83 48024 170 М. 85 44365 271 и 1683 У.
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