Лебедев Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лебедев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 146
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25898. ЛЕБЕДЕВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 22 л. Гр. Бельск. у., Егорьевск. в., д. Березок; — Н. С. 8 уч. Бельск. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 28 апр. 920.
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