Ходжаев Джурабай-Ибратим
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ходжаев
- Имя
- Джурабай-Ибратим
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 656
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18389. ХОДЖАЕВЪ, ДЖУРАБАЙ-ИБРатимъ. Сел. обыв. в. и с. Шариханъ, Маргелан. у., 32 л.; — Ташкент. С. П., 115, 119, 134, 135, 2 ч. 1459 и 1634 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 16 Окт. 907. 31 Мая 908 г. М. С. 2 уч. Маргел. у., 567 У., т. 3 м.
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