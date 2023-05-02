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Данилов Семен Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Семен
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
15 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3732. ДАНИЛОВ СЕМЕН ЕФИМОВИЧ, 22 л., Томск. у., Болотинск. в., п. Захаровского. Томск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 1 г. 2 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 15 июня 923.

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