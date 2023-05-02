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Лазуков Петр Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лазуков
Имя
Петр
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
17 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7861. ЛАЗУКОВ ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ, 24 л., Керенск. у., Б.-Ижморск. в. и д. Пензенск. Губсуд. Ст. 149 ч. 2. лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г. Исп. 17 апр. 923.

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