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Корнилков Александр Кондратьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корнилков
Имя
Александр
Отчество
Кондратьевич
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6553. КОРНИЛКОВ АЛЕКСАНДР КОНДРАТЬЕВИЧ, 22 л., Пермск. у., Ильинск. в. и с., Пермск. Губсуд, Ст. ст. 180 п. «в», 181 ч. 2, лиш. св. 1 г. 6 м., Исп. 6 сент. 923.

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