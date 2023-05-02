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Крюкова Анастасия Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крюкова
Имя
Анастасия
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
7180. КРЮКОВА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА. 50 л., Гжатск. у., Дарск. в., д. Рязаново. Московск. Губсуд. Ст. 171, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 13 окт. 923.

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