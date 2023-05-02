Турек Осип Адамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турек
- Имя
- Осип
- Отчество
- Адамов
- Дата исполнения приговора
- 06 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 464
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32345. турекъ, осипъ адамовъ. К. Пултуск. у., гм. Козлово, д. Цепелинъ, 17 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Домославъ; — М. С. г. Пултуска, 16, 169 и 170 М., по сов. съ приг. сего С. отъ 8 Янв. 909 г. (170 М.—тюр. 5 м.), тюр. 6 м. Исп. 6 Февр. 909. | 907 86095 169 М.
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