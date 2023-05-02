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Рыбаков Михаил Титович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыбаков
Имя
Михаил
Отчество
Титович
Дата исполнения приговора
06 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
28332. РЫБАКОВ, МИХАИЛ ТИТОВИЧ, 39 л. Гр. Пронск. у., Запольск. в., д. Ишатовой; — Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Кража, пр. р. 6 м. Исп., 6 янв. 920.

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