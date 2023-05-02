Хаин Павел Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаин Павел Антонов

Хаин Павел Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хаин
Имя
Павел
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 431
Источник
Скан
Оригинальная запись
140686. ХАИНЪ, ПАВЕЛЪ АНТОНОВЪ. К. Яновск. у., гм. Кавенчинъ, д. Пикуле, 46 л.; — Гм. С. 4 окр. Яновск. у. 25 Сент. 909, 155 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close